Koning Charles zit niet alleen op de troon, ook op een (nog grotere) berg geld: dit laat de Queen na

De dood van de Queen heeft Charles niet alleen koning gemaakt, maar ook een pak rijker. Volgens schattingen van ‘Forbes’ laat zijn moeder een privéfortuin na van om en bij de 500 miljoen euro. Daarnaast krijgt Charles III ook nog The Crown Estate onder zijn hoede, en de Duchy of Lancaster. Die verzameling van landerijen, winkelstraten, historische gebouwen, scholen, kastelen,... is jaarlijks goed voor 60 miljoen euro aan inkomsten.