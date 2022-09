2,5 miljoen per mens: onderzoekers ‘tellen’ hoeveel mieren er op aarde leven

Onderzoekers van de universiteiten van Würzburg en Hongkong hebben een poging gedaan om de mierenpopulatie op aarde in kaart te brengen. En het resultaat is bijna niet te vatten: 2,5 miljoen mieren per mens.

De komende maanden zullen we de kaap van 8 miljard mensen op aarde overschrijden. Voor de mens een bijzondere mijlpaal. Voor mieren daarentegen is het slechts een peulschil. Onderzoekers uit Duitsland en Hongkong hebben een schatting gemaakt van het aantal mieren dat momenteel op onze aarde leeft aan de hand van 489 studies van mierenpopulaties op elk continent. Het resultaat: 20 quadriljoen oftewel 20.000.000.000.000.000. Dat zijn er 2,5 miljoen per mens op aarde.

Op zich niet verbazend, concluderen de onderzoekers. De mier floreert namelijk al sinds het tijdperk van de dinosauriërs en is zowat overal op aarde te vinden, behalve op Antarctica, Groenland, IJsland en sommige eilandstaten.

“Mieren spelen zeker een zeer centrale rol in bijna elk terrestrisch ecosysteem,” zegt entomoloog Patrick Schultheiss van de Universiteit van Würzburg in Duitsland en de Universiteit van Hong Kong, co-hoofdauteur van de studie. “Ze zijn zeer belangrijk voor de nutriëntencyclus, afbraakprocessen, de verspreiding van plantenzaden en de verstoring van de bodem. Mieren zijn ook een uiterst diverse groep insecten, waarbij de verschillende soorten een breed scala aan functies vervullen. Maar het is vooral hun grote overvloed die hen tot belangrijke ecologische spelers maakt,” zei Schultheiss.

“Ik was verbaasd dat de biomassa van de mieren hoger was dan die van wilde zoogdieren en vogels samen, en dat deze 20% van de menselijke biomassa bedraagt. Dat geeft je inzicht in de omvang van hun impact,” zei insectenecoloog en co-leider van de studie Sabine Nooten, eveneens van de Universiteit van Würzburg en de Universiteit van Hong Kong. Op onze aarde zijn er momenteel 12.000 verschillende miersoorten bekend. Ze variëren in grootte van 1 mm tot 3 cm.

In tropische gebieden blijken veel meer mieren te leven dan in andere gebieden en bossen en droge gebieden hebben er dan weer meer dan steden. Al zijn er wel nog onzekerheden. In sommige delen van de wereld is er nog weinig onderzoek beschikbaar over mierenpopulatie. Voor Afrika is dat bijvoorbeeld het geval.

(sgg)