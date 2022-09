Politici zitten vast in een tunnelvisie en slagen er niet in de gigantische kloof met de burger te dichten. Tot die conclusie komt VRT-journalist Ivan De Vadder in zijn nieuwste boek ‘Wanhoop in de Wetstraat’. Na 30 jaar tussen machtshebbers lost hij een hartenkreet. “Ik wil politici vragen op een andere manier aan politiek te doen. Op een eerlijkere manier.”