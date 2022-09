Opnieuw wulpse blondine, deze keer geen sokkenfetisj

Voor ‘Eveline’ voerde hij het Australische model Erin James op. ‘Ariana’, het alter ego waarmee hij in Nederland toesloeg, is de Amerikaanse Hannah Harrell. Hannah is een bekend model en influencer. Zo heeft ze meer dan zeshonderdduizend volgers op Instagram en 3,4 miljoen volgers op Tiktok.

Opmerkelijk: volgens onze informatie vroeg G. deze keer niet aan zijn slachtoffers om naakt met hun sokken aan te poseren. Uitgelekte beelden in dergelijke poses zorgden in ons land destijds wel voor wat hoongelach.

LEES OOK. ‘Eveline’ slaat opnieuw toe: zelfde student troggelt mannen naaktfoto’s af, maar laat steek vallen en loopt tegen de lamp

Twaalf officiële klachten

In België dienden uiteindelijk twaalf slachtoffers een klacht in waaronder de BV’s. De raadkamer moest zich normaal gezien eind april van dit jaar buigen over de mogelijke doorverwijzing van G. en zijn kompaan naar de correctionele rechtbank, maar uiteindelijk werd de zaak uitgesteld. Zowel de advocaat van G., als een burgerlijke partij dienden een verzoek in voor bijkomende onderzoeksdaden. (aba)