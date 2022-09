Een web van leugens en “verslaving”: op nieuwe werkplek van ‘Eveline’ wisten ze niks over de zaak

In Nederland wisten ze al die tijd niets af van de Belgische zaak. Meer nog: G. werkte voor zijn ontmaskering zelfs al in het hotel als nachtwaker, maar toen hij door de politie gearresteerd werd, beweerde hij dat hij in het ziekenhuis lag.

Het hotel controleerde het telefoontje toen hij belde en dat bleek uit een gevangenis te komen. Opnieuw loog G. toen hij vertelde dat de politie drugs gevonden had in zijn wagen, maar dat die niet van hem was. Uiteindelijk werd zijn contract niet verlengd, maar toen het hotel in het voorjaar van 2022 kampte met een personeelstekort, kreeg hij toch een tweede kans.

“Verslaving”

Als we G. confronteren, reageert hij totaal ontredderd. Toegeven doet hij niet: “Ik werk volop aan mijn verslaving”, klinkt het onbeholpen. Jan Donkers, de advocaat van G., stuurt ons een zakelijke mededeling: “Onze cliënt ontkent dat hij strafbare feiten zou hebben gepleegd in Nederland en wenst voor het overige geen commentaar te geven.” (aba)