Jonge papa (28) plots thuis overleden: “Kenny was een crème van een gast met een gouden hart”

Familie en vrienden van Kenny Van Doren organiseren zaterdag 24 september een motorrit van de parking van de Makro in Deurne tot aan de Sint-Pauluskerk in Westmalle. De jonge papa overleed op 14 september onverwacht thuis in Zoersel op pas 28-jarige leeftijd. “Het was zijn laatste wens en we hopen dat zo veel mogelijk motorrijders hem zullen vergezellen op zijn laatste reis”, zegt zijn schoonbroer Jeroen D’hollander.

Kenny Van Doren was trambestuurder bij De Lijn in Antwerpen. Hij reed vooral met tramlijn 5 en tram 10. Zijn dochtertje Luna (8) was zijn grootste trots. Zijn vele collega’s en vrienden zijn met verstomming geslagen. De Lijn zal een bus inzetten om zijn collega’s naar de uitvaart zaterdag om 11u in de Sint-Pauluskerk vlak bij de Abdij der Trappisten in Westmalle te brengen.

Kenny was de jongste in een gezin met vier kinderen. Voor de familie is het een enorme klap, omdat ze op 3 januari van dit jaar ook al de moeder van Kenny veel te jong verloor.

“Kenny groeide op in Deurne-Noord”, vertelt schoonbroer Jeroen D’hollander. “Hij was Antwerp-supporter, maar hield ook erg van motoren. Enkele jaren geleden verhuisde hij samen met zijn ouders mee naar Schilde, maar toen het huis daar werd afgebroken verhuisden ze naar Zoersel. Zijn zus woonde daar ook al. Hij had een stoer uiterlijk, maar iedereen kende hem als een crème van een gast. Een lieve, hulpvaardige kerel met een gouden hart.”

Net motorrijbewijs

Zijn passie voor motoren was lang een liefhebberij gebleven zonder zelf actief met de motor te rijden. “Pas een tweetal maanden geleden had hij zijn definitief motorrijbewijs behaald, zodat hij met zijn Kawasaki Z 750 kon gaan toeren. Hij had zich aangesloten bij de motorclub Los Motoristas, die zaterdag ook van de partij zal zijn. Met zijn voorlopig rijbewijs heeft Kenny wel nog wat kunnen rijden, maar van zijn definitief rijbewijs heeft hij niet lang kunnen genieten. We weten zeker dat hij het zelf geweldig had gevonden om omringd door het geluid van motoren naar zijn laatste rustplaats te worden gebracht.”

Vrienden Arthur, Maxime, Aytekin, Shauni en Jeroen organiseren de motorrit als eerbetoon. “Aytekin, de beste jeugdvriend van Kenny van in de lagere school al, zal op Kenny’s Kawasaki meerijden. De vader van Kenny en ik rijden voorop en leiden de weg”, vertelt schoonbroer Jeroen. ”We verzamelen vanaf 9.30u op de parking van Makro op de Krijgsbaan 1 in Deurne. Ten laatste om 10.30u vertrekken we onder begeleiding van vier gemotoriseerde agenten richting Sint-Pauluskerk in Malle aan de Sint-Pauluslaan, waar om 11u de uitvaart start. We kozen speciaal voor de Sint-Pauluskerk, omdat daar veel zitplaatsen zijn, zodat iedereen de afscheidsdienst kan bijwonen. Je kan er ook gemakkelijk de motoren zetten.”

Dit is een eerbetoon voor een vriend. Dus wheelies of rev bomben tijdens de uitvaartrit worden niet gewaardeerd, staat bij de oproep vermeld. “Laten we allen elkaar een hart onder de riem steken in tijden dat het nodig is”, zegt Jeroen.

Familie en vrienden die graag Kenny nog willen groeten, kunnen woensdag 21 september tussen 16 en 17u naar het uitvaartcentrum in Schilde tegenover de Hubo/Fun op de Turnhoutsebaan 492.

“We kregen toch al heel wat reacties op onze oproep en hopen op honderd motoren, maar het mogen er altijd meer zijn, want Kenny verdient een knap eerbetoon”, zegt Jeroen. “We moeten met de uitvaartondernemer nog juist aftoetsen hoe het praktisch in zijn werk zal gaan, maar het is de bedoeling dat de urne van Kenny in de wagen van de uitvaartondernemer meerijdt in het konvooi zodat hij er echt bij is.”