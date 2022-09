Tot nu toe was de morning-afterpil in Frankrijk enkel gratis voor minderjarigen en meerderjarige studentes. Maar de morning-afterpil wordt gratis voor alle vrouwen in Frankrijk. Dat heeft de Franse minister van Volksgezondheid François Braun aangekondigd in een interview met de krant 20 Minutes. Vrouwen zullen de noodpil kunnen afhalen bij de apotheek zonder voorschrift.

Zich laten testen op seksueel overdraagbare aandoeningen wordt eveneens gratis en zonder voorschrift, maar enkel tot de leeftijd van 26 jaar.

Het gaat om twee maatregelen die worden ingeschreven in een wetsontwerp over de financiering van de Franse sociale zekerheid voor 2023.