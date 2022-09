Poetin kondigt gedeeltelijke mobilisatie af en dreigt met vernietigingswapens: “Ik ben niet aan het bluffen”

De Russische president Vladimir Poetin heeft woensdagochtend een gedeeltelijke mobilisatie afgekondigd. Hij deed dat tijdens een vooraf opgenomen toespraak op de televisie.

Hij zei dat het leger werd geconfronteerd met de collectieve militaire operaties op een frontlijn van meer dan 1.000 km in Oekraïne. “Voor de verdediging van ons moederland steun ik daarom een gedeeltelijke mobilisatie, ik benadruk een gedeeltelijke mobilisatie.” Het decreet van gedeeltelijke mobilisatie is al ondertekend en gaat vandaag, woensdag, in. Alleen degenen die momenteel reservist zijn, worden opgeroepen. Het gaat in totaal om zo’n 300.000 Russen. Ze zullen niet allemaal tegelijk worden opgeroepen, maar volgens de nood die ze extra troepen hebben op het front. De Russische defensieminister benadrukte na de speech van Poetin dat dienstplichtigen en studenten niet naar het front worden gestuurd, wat een erg onpopulaire maatregel zou zijn geweest.

Dreigende taal

Hij maakte ook duidelijk dat hij geen schrik had van het westen en er alles aan zou doen om Rusland te verdedigen. “Als de territoriale integriteit van ons land wordt bedreigd, zullen we alle middelen gebruiken die we hebben om Rusland en ons volk te verdedigen. Dit is geen bluf. De territoriale integriteit van ons moederland, onze onafhankelijkheid en vrijheid zullen worden gewaarborgd, ik herhaal, met alle middelen die we hebben. Ik wil u eraan herinneren dat ons land ook over verschillende vernietigingsmiddelen beschikt die soms moderner zijn dan die van de NAVO-landen”, zei hij.

Referenda komen er

Poetin begon met een reeks beschuldigingen tegen het westen. Volgens hem is er al jaren een totale haat tegen Rusland. Poetin beschuldigt het Westen ervan Rusland te willen verzwakken en vernietigen. “Ze zeggen openlijk dat ze er in 1991 in geslaagd zijn de Sovjet-Unie te vernietigen en nu is het tijd voor Rusland zelf. Die plannen hadden ze al heel lang (...) Het Westen is de oorlog in Oekraïne begonnen en maakte van Oekraïners kanonnenvlees”, citeerde persagentschap TASS hem. “Het Westen nam geen genoegen met een vreedzame oplossing in Oekraïne, waardoor het Kiev onder druk zette om de wapens op te nemen”, aldus de Kremlinleider.

Verder benadrukte hij opnieuw dat de bevrijding van het hele Donbass-gebied, bestaande uit de regio’s Donetsk en Loehansk, het onwrikbare doel blijft van de “speciale militaire operatie”, zoals Moskou de oorlog in Oekraïne noemt. Poetin zei ook dat hij zijn volledige steun zal geven aan de referenda die dit weekend zijn aangekondigd in de Oekraïense regio’s Luhansk, Donetsk, Cherson en Zaporizja. Hij hoopt zo die regio’s bij de Russische Federatie aan te sluiten. “De mensen die in deze gebieden van Oekraïne wonen die onder Russische controle staan, willen niet onder het juk van neonazi’s zijn. Wij steunen deze mensen.”

Grote westerse landen hebben al laten weten de uitkomst van de schijnreferenda niet te erkennen. Als Rusland de gebieden annexeert, zou dat betekenen dat er gevochten wordt op Russisch grondgebied, de reden voor Poetin om een mobilisatie af te kondigen. Deskundigen denken zelfs dat hij een Oekraïense aanval op de nieuwe Russische gebieden zou kunnen aangrijpen om te dreigen met het gebruik van nucleaire wapens.