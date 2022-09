Nederlandse legionair sterft in Oekraïne

Een 27-jarige Nederlander die in het vreemdelingenlegioen meestreed in Oekraïne is overleden na een Russische aanval bij het offensief van Charkov.

Benjamin lag volgens zijn zus Anna eerst dagenlang in coma nadat hij bij een vijandige explosie was geraakt door rondvliegend metaal. Zondagavond overleed hij uiteindelijk in een ziekenhuis in Kiev aan een bloedvergiftiging door de vele stukken metaal in zijn lichaam. Dat gebeurde bij het toedienen van de medicijnen om hem uit zijn coma te halen, want de dokters hadden goede hoop dat de Nederlander het zou overleven. Op het moment van zijn overlijden waren zijn ouders onderweg naar Oekraïne.

Zijn zus Anna vertelt aan de Nederlandse krant De Telegraaf dat haar broer voor zijn idealen streed en met moed stierf. “In zijn vechtpeloton hield iedereen van hem, en in het dagelijks leven was hij een geweldig persoon. Wij herinneren hem met een glimlach. De familie heeft veel pijn, maar in ieder geval hebben we zijn keuze altijd gerespecteerd en natuurlijk zijn we erg trots op hem.” Benjamin is zover bekend de tweede Nederlander die sneuvelde in de oorlog. In het voorjaar kwam al zijn 55-jarige landgenoot Ron om het leven.

Benjamin kwam volgens zijn eigen gegevens al op 3 maart aan in de Poolse hoofdstad Warschau, en trad toe tot het eerste Internationale Legioen van de Verdediging van Oekraïne waar hij de militaire rang soldaat kreeg. “Hij handelde uitstekend onder vijandelijk vuur”, aldus de commandant Bohdan Molchanov.