Olie en gas meteen duurder na toespraak Poetin

Zowel olie van de Noordzeesoort Brent - doorslaggevend bij ons aan de pomp - als Amerikaanse olie worden 2 procent duurder.

De vrees bestaat dat door een verdere escalatie van het conflict de bevoorrading van olie in het gedrang kan komen.

Een vat Amerikaanse olie stijgt naar meer dan 85 dollar per vat, een vat Brent kost woensdag meer dan 92 dollar.

Ook handelaars in gas vrezen een escalatie van de oorlog en een lang conflict. Hierdoor zou de aanvoer van Russisch gas verder verminderd kunnen worden, in het bijzonder via de pijpleiding door Oekraïne. Op de toonaangevende Nederlandse termijnmarkt werd de prijs van aardgas meer dan vijf procent duurder en steeg naar meer dan 203 euro per megawattuur.