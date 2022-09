Hasselt

Het plotse overlijden van basketbalref Collins Kanjanda (44) zondag in de sporthal van Herk-de-Stad blijft nazinderen. De man overleed aan een epilepsieaanval, een ziekte waarvoor hij al jaren in behandeling was. “Tegen zo’n plots overlijden staan we machteloos”, zegt neuroloog Martin Herklots (Jessa Ziekenhuis).