Monique ontkent: “André Hazes en ik zijn niet samen en er komt geen huwelijk”

Monique Westenberg heeft duidelijkheid gegeven over haar relatie met André Hazes. “We zijn niet samen en er komt geen huwelijk”, zo stelt ze in het Nederlandse magazine Linda.

Na hun gezamenlijke vakantie naar de VS en Thailand werd bij onze noorderburen nog maar eens volop gespeculeerd over een nieuwe hereniging tussen Westenberg en de populaire zanger. Er waren zelfs nog straffere geruchten: dat de twee in het huwelijksbootje zouden stappen en dat dit het hoofdthema van een aankomende documentaire rond Hazes zou zijn.

Maar dat ontkent Westenberg nu allemaal. “We zijn niet samen en er komt geen huwelijk”, zo stelt ze in het Nederlandse magazine Linda. “Dat we zo met elkaar om kunnen gaan, geeft veel rust. Ik kan gaan helen.”

Na de vakantie in Amerika zei Westenberg nog dat zij en Hazes onderzochten welke vorm ze als gezin nodig hebben in te toekomst. “Het belangrijkste hierin is voor ons dat onze zoon in alle vrijheid tijd met zowel mama als papa kan doorbrengen, waar we samen onszelf kunnen zijn”, schreef ze toen. Westenberg en Hazes hadden tussen 2014 en 2021 een knipperlichtrelatie.