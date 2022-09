Houthalen-Helchteren/Halen/Tongeren

De rusthuizen Het Dorp in Helchteren en Sint-Lambertus’ Buren in Halen zijn op de lijst beland van woonzorgcentra die onder verhoogd toezicht staan. Vorig jaar werd wzc De Kleine Kasteeltjes in Tongeren hier al aan toegevoegd. Vooral de inspectieverslagen voor Het Dorp - één van de duurste rusthuizen in Vlaanderen - zijn zeer kritisch.