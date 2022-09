Elf vermoedelijke mensenhandelaars geïdentificeerd door Europese politiediensten

Het onderzoek gebeurde tijdens een zogenaamde hackaton, dat is een internationale bijeenkomst van experts die online werken rond een bepaald probleem. Aan de hackathon namen in totaal 85 experts deel. Naast België waren onder meer Frankrijk, Duitsland, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Oekraïne vertegenwoordigd. Het was voor het eerst dat een online hackathon op Europees niveau plaatsvond tegen mensenhandel.

De politiediensten focusten op criminele netwerken die gebruikmaken van sociale media, internet en het dark web om mensen economisch of seksueel uit te buiten. De speurders richtten zich vooral op mensenhandelaars die aasden op Oekraïense vluchtelingen.

De experts slaagden er tijdens de hackathon in om 114 online platforms te monitoren, waarvan 30 te maken hadden met kwetsbare Oekraïense vluchtelingen. Ook onderzochten ze 53 online platforms met vermoedelijke links met mensenhandel, waarvan er 10 te maken hadden met kwetsbare Oekraïense vluchtelingen. Tot slot controleerden ze 5 online platforms die gelinkt zijn aan mensenhandel. Daarvan waren er 4 gerelateerd aan kindermisbruik op het dark web.

De experts slaagden er zo in om elf vermoedelijke mensenhandelaars te identificeren. Vijf daarvan werden specifiek gelinkt aan feiten van mensenhandel met Oekraïense vluchtelingen. Ook identificeerde de politie 45 mogelijke slachtoffers, onder wie 25 Oekraïners. Er werden twintig platforms geïdentificeerd voor verder onderzoek die mogelijke links hadden met mensenhandel. Tot slot controleerden de politiediensten 80 personen of gebruikersnamen, waarvan 30 te maken hadden met mogelijke uitbuiting van kwetsbare Oekraïense vluchtelingen.