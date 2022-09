Dit zijn de internationale reacties op de speech van Poetin: “Een erkenning dat zijn invasie is mislukt”

Op zijn officiële Telegramkanaal zei Vitali Klitschko, de burgemeester van Kiev, dat Poetin – die hij als tiran omschrijft – processen in gang heeft gezet die hem uiteindelijk zullen begraven. “De door Poetin aangekondigde mobilisatie en nucleaire dreigingen zullen de agressor niet helpen in zijn zoektocht om Oekraïne en Oekraïners te veroveren en te vernietigen. De beschaafde wereld moet eindelijk begrijpen dat het kwaad volledig moet worden vernietigd, en niet praten over vredesonderhandelingen.”

Letland zal geen onderdak bieden aan Russen die op de vlucht zijn voor de gedeeltelijke mobilisatie. “Om veiligheidsredenen zal Letland geen humanitaire of andere visa verstrekken aan Russische burgers die zich aan de mobilisatie onttrekken, noch zal het de grensoverschrijdingsbeperkingen wijzigen die sinds 19 september zijn opgelegd aan Russische burgers met een Schengenvisum”, aldus de Letse minister van Buitenlandse Zaken, Edgars Rinkēvičs, in een tweet.

De Nederlandse premier Mark Rutte ziet in Poetins speech en de gedeeltelijke mobilisatie vooral tekenen van paniek bij de Russische president. Op de vraag of hij dacht dat gedeeltelijke mobilisatie zou leiden tot escalerende militaire activiteit, zei Rutte: “Ik denk dat het echt laat zien dat de Russische leider de situatie niet onder controle heeft. Je ziet dat Oekraïne steeds meer in staat is het tij te keren. De westerse steun, dus onze hulp met wapensystemen en andere zaken, begint te werken. Daar moeten we echt mee doorgaan.” Hij voegde eraan toe dat hij zich niet te veel zorgen zou maken over de dreigementen van het Kremlin over een conflict met het Westen, en zei dat dergelijke retoriek eerder was gehoord.

“Wij roepen de betrokken partijen op om tot een staakt-het-vuren te komen, via dialoog en overleg, en om zodra als het kan tot een oplossing te komen die de veiligheidsbekommernissen van alle partijen regelt”, zei Wang Wenbin, woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken, op een persconferentie.

Gelijkaardige reactie bij onze eigen premier Alexander De Croo. “Ik denk dat wij met de nodige rust moeten reageren”, zei premier Alexander De Croo aan VRT NWS in een reactie op de forse taal van de Russische president Vladimir Poetin woensdagochtend in een televisietoespraak. “We mogen geen olie op het vuur gooien. We mogen niet provoceren.” Aan de andere kant mogen we ons ook niet laten intimideren, vindt de premier. “We moeten duidelijk zijn in onze positie en Oekraïne blijven steunen.”

LEES OOK. Experts over de toespraak van Poetin: “Het is te hopen dat de NAVO niet antwoordt op deze provocatie” (+)

Volgens de Russische oppositieleider Aleksej Navalny zal de gedeeltelijke militaire operatie die Vladimir Poetin eerder vandaag/woensdag afkondigde tot een enorme tragedie met extreem veel doden leiden. Dat zei Navalny in een videoboodschap die via de Russische media verdeeld werd. Het fragment werd opgenomen tijdens een verhoor.“Het is duidelijk dat de criminele oorlog die momenteel plaatsvindt steeds erger en groter wordt en dat Poetin er zo veel mogelijk mensen bij probeert te betrekken”, zei Navalny.

LEES OOK. Hoe reageren Russen op de speech van Poetin? En wie wordt naar het front gestuurd? (+)

Volgens de Britse minister van Defensie Ben Wallace erkent Poetin met zijn speech dat Oekraïne de oorlog aan het winnen is. “Dat president Poetin zijn bevolking ondanks beloften toch mobiliseert en delen van Oekraïne toch illegaal moet annexeren, zijn een erkenning dat zijn invasie mislukt”, zei Wallace in een verklaring. “De internationale gemeenschap is verenigd, Rusland wordt een paria in de wereld.”

De Amerikaanse ambassadeur in Oekraïne, Bridget A. Brink, verwierp Poetins aankondiging en tweette dat schijnreferenda en mobilisatie tekenen van zwakte zijn. Ze beloofde ook dat de Verenigde Staten een trouwe bondgenoot zouden blijven in het Oekraïense verzet tegen de Russische agressie.

Woordvoerder John Kirby van de Nationale Amerikaanse Veiligheidsraad liet dan weer weten dat de Verenigde Staten “de dreiging van (Russisch president) Vladimir Poetin om kernwapens te gebruiken in de oorlog in Oekraïne serieus nemen”. Washington waarschuwt voor “ernstige gevolgen” als de Russische president tot actie overgaat.

“Dit is onverantwoorde retoriek van een kernmacht,” zei Kirby in een interview met tv-zender ABC. “We volgen hun strategische houding zo goed mogelijk, zodat we de onze kunnen wijzigen indien nodig. Er zijn geen aanwijzingen dat dit nodig is.”

Kibry verklaarde nog dat de VS verwacht hadden dat de Russische president zou aankondigden dat hij reservisten zou mobiliseren. “Dit toont zonder twijfel aan dat hij het militair moeilijk heeft”, zei de voormalige admiraal.

Poetin “heeft problemen met desertie, hij dwingt gewonden terug te keren naar de strijd, dus hij heeft duidelijk een wervingsprobleem”, zei de woordvoerder.

De Duitse kanselier Olaf Scholz heeft de recente beslissingen van president Vladimir Poetin en zijn regering omschreven als een “wanhoopsdaad”. “Rusland kan deze criminele oorlog niet winnen”, zei Scholz woensdag in New York in de marge van de Algemene Vergadering van de VN.

“Met de recente beslissingen maakt Poetin het alleen maar erger.” Poetin heeft de situatie vanaf het begin “volledig onderschat”. Dit geldt zowel voor het verzet van de Oekraïners als voor de eenheid van de vrienden van Oekraïne, aldus Scholz. “Rusland kan deze moordende oorlog niet winnen.”

Scholz bevestigde ook dat de internationale gemeenschap de referenda in de bezette Oekraïense gebieden “nooit zal erkennen.” De volksraadplegingen kunnen “geen rechtvaardiging bieden voor wat Rusland feitelijk van plan is te doen, namelijk geweld gebruiken om het land van zijn buurland of delen van zijn grondgebied te veroveren”, benadrukte Scholz. “Dat zal nooit aanvaardbaar zijn. In de wereld waarin we leven, moet de wet zegevieren over geweld en geweld kan niet sterker zijn dan de wet.”