Eigenaars van zonnepanelen kunnen het overschot aan stroom sinds deze zomer delen of verkopen.

259 eigenaars van zonnepanelen delen vandaag hun opgewekte stroom met vrienden, familie, medebewoners in een appartementsgebouw of gebruiken het ook voor hun eigen buitenverblijf. Dat kan sinds 1 juli. Maar is het ook interessant?