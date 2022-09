Brits ministerie biedt Deens koningshuis “diepste excuses” aan na blunder met uitnodiging kroonprinses Mary voor begrafenis Queen

“Hare Majesteit de koningin en het kroonprinselijk paar zullen aanwezig zijn op de staatsbegrafenis van Queen Elizabeth II”, liet het Deense koningshuis weten een week voor de begrafenis van de Britse monarch. Op de uitvaart zelf viel er echter geen spoor te bekennen van de Deense kroonprinses Mary.

Dat blijkt het gevolg van een vervelende misser. Mary werd in eerste instantie wel degelijk uitgenodigd, maar later zag het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken zich genoodzaakt die uitnodiging op het laatste moment weer in te trekken. Westminster Abbey bood immers plaats aan 2.000 genodigden, waardoor enkel staatshoofden en één of twee andere (koninklijke) gasten uit elk landen mochten komen. En dus viel Mary buiten de boot.

Het Britse ministerie liet weten dat Mary “per ongeluk” werd uitgenodigd, doordat er “in korte tijd veel uitnodigingen verstuurd moesten worden”. Inmiddels heeft het ministerie “zijn diepste excuses” aangeboden aan het Deense koningshuis via de Deense ambassade, aldus een woordvoerder.

“Beschamend”

In Denemarken kon er niet worden gelachen met de misser. Royaltyverslaggever Jacob Heinel Jensen van de Deense krant B.T. noemde de kwestie “onhandig, beschamend en gênant”.

Saillant detail: de Nederlandse en Spaanse delegaties waren wél vertegenwoordigd met meer dan twee personen: koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Beatrix voor Nederland, koning Felipe en koningin Letizia, samen met het voormalig vorstenpaar Juan Carlos en zijn vrouw Sofia.