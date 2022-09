Na 14 dode potvissen, nu ook 230 grienden gestrand op Australisch eiland Tasmanië

Reddingswerkers proberen een grote groep gestrande walvissen te redden. Eerder deze week spoelden veertien dode potvissen aan. Vandaag kwam daar een groep van 230 grienden bij, waarvan slechts de helft nog in leven is volgens de autoriteiten.

Bij King Island, voor de noordkust van Tasmanië, zijn eerder deze week veertien potvissen dood aangetroffen. Zo meldt het Franse persagentschap AFP. Biologen en dierenartsen zijn ter plaatse en buigen zich nu over de doodsoorzaak. Volgens luchtbeelden bevinden zich geen andere exemplaren in de buurt.

De doodsoorzaak is nog onduidelijk. Volgens bioloog Kris Caylon kan het gaan om een “ongeluk”. “Dit is de meest voorkomende reden voor strandingen”, zei hij. “Ze kunnen dicht bij de kust naar voedsel hebben gezocht en zo door het lage water gevangen zijn geraakt. Dat is onze theorie op het moment.”

In 2020 kende Tasmanië zijn ergste stranding ooit. 470 walvissen kwamen vast te zitten. Ondanks de inspanning van vrijwilligers overleefden meer dan 300 dieren de stranding niet. De reden hiervoor blijft nog steeds een mysterie.

Woensdag werd ook een gigantische groep van aangespoelde grienden gevonden voor de oostkust van Tasmanië. Het zou gaan om ongeveer 230 dieren, waarvan slechts de helft nog leven, zo melden de autoriteiten.

© via REUTERS