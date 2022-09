Protest tegen circulatieplan houdt niet op: parlementslid rijdt met fiets op betonblokken die verplaatst werden en is stuk tand kwijt

Brussels parlementslid Juan Benjumea-Moreno (Groen) is maandagavond op de George Moreaustraat in Kuregem met zijn fiets tegen een betonblok gereden. Tegenstanders van het nieuw ingevoerde circulatieplan uiten al maanden hun ongenoegen en vernietigen en verplaatsen nu ook de betonblokken.

Midden juli werd in de Anderlechtse wijk Kuregem het nieuwe circulatieplan uitgerold dat het doorgaand verkeer moet weren en verschillende straten autoluw moet maken. Maar tegenstanders van het plan lieten meteen van zich horen

Een petitie tegen de plannen haalde al snel meer dan 5.000 handtekeningen op en de nieuwe verkeersborden werden overschilderd en weggehaald. Vorige week bereikte het protest een nieuw hoogtepunt tijdens de gemeenteraad van Anderlecht. Het protest was zelfs zo hevig dat de gemeenteraad vroegtijdig werd stopgezet. Na een klacht wegens vandalisme patrouilleert de politie zelfs langs het huis van Anderlechts schepen voor Mobiliteit Susanne Müller-Hübsch (Groen).

Filmpje

Ook worden nieuw geplaatste betonblokken voor het circulatieplan weggehaald en vernield. Niet alleen creëert dat gevaarlijke verkeerssituaties, maandagavond reed Brussels parlementslid Juan Benjumea-Moreno met zijn fiets op een verplaatst betonblok.

“Ik kwam van de Veeartsenstraat en nam de bocht naar de George Moreaustraat, maar knalde recht op het betonblok dat op het fietspad was neergezet. Een buurtbewoner heeft eerder op de dag gefilmd hoe een aantal mensen dat hadden verplaatst en dat filmpje is al naar de politie overhandigd. Zelf heb ik ook een klacht ingediend.”

Stuk tand kwijt

Benjumea-Moreno heeft schaafwonden, een spierblessure en is een stukje tand kwijt. “Dit had echter veel erger kunnen aflopen. Het is zorgwekkend dat mensen fietsers in gevaar brengen met dit gedrag. Ik weet niet of ze het betonblok moedwillig op het fietspad hebben geplaatst, maar met hun actie wilden ze duidelijk iets uitlokken. Voorstanders van het nieuwe circulatieplan durven momenteel hun stem niet meer laten horen, door de agressiviteit van enkele tegenstanders. De manier waarop sommigen hun ongenoegen uiten, is zorgwekkend.”

Ondertussen heeft de lokale politie de vernielde en verplaatste betonblokken verwijderd. Voor de tweede dag op rij komt het schepencollege van Anderlecht woensdag samen tijdens een zitting over het circulatieplan. Momenteel is daar nog niets uit de bus gekomen.