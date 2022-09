Leuvense aula brengt met enorm portret op gevel ode aan Sanda Dia: “Een constante reminder om zorg voor elkaar te dragen”

Op de gevel van de Pieter de Someraula in Leuven prijkt sinds deze week een enorm portret van Sanda Dia. Het is een initiatief van de vrienden en familie van Sanda, in samenwerking met kunstenaarsorganisatie All About Things. “Er kwam steun uit zó veel hoeken dat we geloven dat we Sanda nu ook op zo veel mogelijk manieren moeten herdenken.”

Het is intussen vier jaar geleden dat student Sanda Dia (20) om het leven kwam tijdens zijn doopritueel, maar de feiten blijven velen tot op vandaag naar de keel grijpen. Een prachtig portret op de straatgevel van de Pieter De Somer-aula – een van de grootste aula’s van de KU Leuven – doet passanten nu letterlijk even stilstaan bij de dramatische feiten.

“Het verhaal heeft bij velen flink wat losgemaakt”, zegt Lucas Serrien, de beste vriend van Sanda. “Dat is de voorbije jaren meer dan duidelijk geworden. Er kwam steun uit zó veel hoeken dat we geloven dat we Sanda nu ook op zo veel mogelijk manieren moeten herdenken. Op een positieve manier. Op een manier die Sanda als immer optimistische, warme vriend verder doet leven. Deze prachtige muurschildering is een fantastisch eerbetoon waar we met zijn allen achterstaan.”

De vrienden en familie werkten samen met de culturele organisatie All About Things om een eerbetoon te realiseren. Ze namen ruim twee jaar de tijd. “We wilden goed naar iedereen luisteren”, zegt Bjørn Van Poucke van All About Things. “Street art wordt vaak gebruikt om een eerbetoon te brengen, maar ik kan me moeilijk van de indruk ontdoen dat het soms meer draait om likes op Instagram dan om een oprechte hommage. Hier hebben we met vrienden en familie in alle rust en sereniteit aan gewerkt, en ik hoop dat dat er ook aan te zien is.”

Erg realistisch

Familie en vrienden wilden liever geen abstracte richting uitgaan die voor interpretatie vatbaar was, maar kozen voor een heel realistisch portret. Al snel kwamen ze bij de Duitse street artist Case Maclaim, die met zijn Ma’Claim Crew het fotorealisme in de graffitikunst mee heeft geïntroduceerd. “Een erg straffe kunstenaar die naar de ziel graaft van de personen die hij portretteert. Hij heeft nu ook een bijzonder integer, sereen én krachtig portret van Sanda heeft gemaakt”, aldus Van Poucke.

Het werk is er uiteindelijk ook gekomen met de steun van de stad Leuven en de KU Leuven, al stonden de vrienden van Sanda daar aanvankelijk enigszins weigerachtig tegenover. “We hebben de dialoog toch opgestart en al snel bleek dat iedereen op dezelfde golflengte zat”, zegt Van Poucke. KU Leuven stelde dan ook een gevel van een van haar eigen gebouwen ter beschikking. “Niemand wil dat Sanda vergeten wordt en met deze erg knappe mural in het hartje van de stad – op de muur van een gebouw van de KU Leuven – zal dat ook niet snel gebeuren. Het is een warm eerbetoon aan een vriend, en hopelijk ook een constante reminder om zorg te dragen voor elkaar.”

