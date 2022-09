Zelenski reageert na speech Poetin: “Hij wil Oekraïne verdrinken in bloed, maar dat zal ook bloed van zijn eigen soldaten zijn”

De Oekraïense president Zelenski heeft gereageerd op de speech van de Russische leider Vladimir Poetin. “Hij wil Oekraïne verdrinken in bloed. Maar dat zal ook het bloed van zijn eigen soldaten zijn.”

In een vooraf opgenomen tv-speech kondigde Poetin een gedeeltelijke mobilisatie af. Alle reservisten worden vanaf vandaag opgeroepen om mee te strijden in Oekraïne. Daarnaast dreigde de Russische president ook met vernietigingswapens. “Dit is geen bluf”, aldus Poetin, die liet weten Rusland te verdedigen met alle mogelijke middelen als de integriteit van het land wordt bedreigd.

In een interview met de Duitse krant Bild reageert Zelenski op de speech. De Oekraïense president gelooft niet dat Moskou kernwapens zal gebruiken. “Ik denk niet dat deze wapens zullen worden gebruikt. Ik denk niet dat de wereld dat zal laten gebeuren”, klinkt het. “Morgen kan Poetin zeggen: Wij willen bovenop Oekraïne een deel van Polen, anders zullen we kernwapens gebruiken”, vervolgde Zelenski. “Wij kunnen dit soort laveren met principes niet tolereren.”

Daarnaast lijkt Zelenski niet onder de indruk van Poetins boodschap. “De toespraak was niets nieuws voor mij. Onze inlichtingsdiensten en onze bondgenoten wisten al van de mobilisatie. Daar was hij afgelopen maand al mee bezig.”

“Poetin wil Oekraïne verdrinken in bloed”

Nog volgens Zelenski laat de mobilisatie zien dat Rusland problemen heeft met zijn leger. “We weten al dat ze jonge cadetten mobiliseerden. Jongens die niet konden vechten. Ze konden hun opleiding niet eens afmaken. Ze kwamen naar ons toe en stierven.”

“Hij heeft een leger nodig van enkele miljoenen mensen, omdat hij ziet dat een groot deel van degenen die komen op de vlucht slaat”, voegde hij eraan toe, verwijzend naar de overlopers in het leger.

De grimmige conclusie van Zelenski: “Poetin wil Oekraïne verdrinken in bloed. Maar dat zal ook het bloed van zijn eigen soldaten zijn.”

Zelenski zegt zich niet te laten afschrikken door de dreigementen van Poetin. “Ik weet zeker dat we ons grondgebied zullen bevrijden.” Hij noemde de nakende referenda vanaf vrijdag in bezette gebieden een “schijnvertoning”. “Negentig procent van de staten zullen ze niet erkennen.” (rrln)