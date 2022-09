Edelhert maakt nachtwandeling in centrum Kalmthout: “Dier is ergens ontsnapt”

Een opvallend zicht uit Kalmthout afgelopen nacht. Enkele bewoners merkten rond 4 uur ’s nachts een edelhert op dat op zijn dooie gemak een wandeling door het centrum maakte. Het dier verdween uiteindelijk in de bossen in de omgeving van de Kalmthoutse Heide.

Het voorval vond plaats rond 4 uur dinsdagnacht. “We kregen verschillende meldingen van buurtbewoners en toevallige passanten die een groot hert hadden zien lopen in het centrum van Kalmthout”, zegt Patrick De Smedt van de lokale politie Grens.

Op basis van die meldingen kon de politie de vermoedelijke route van het edelhert in beeld brengen. Het dier kwam uit de omgeving van Wildert en dus de Kalmthoutse Heide richting de IJzerenwegstraat en de Statiestraat, om daarna rechtsomkeer te maken. “Ter hoogte van De Greef probeerden onze ploegen contact te maken het hert, maar het beest reageerde schichtig en vluchtte daar opnieuw de bossen in”, aldus De Smedt.

Ook Lucas Bergmans, boswachter bij het Agentschap voor Natuur en Bos, zag de opmerkelijke beelden passeren. “Het gaat om een edelhert dat zo goed als zeker ergens is ontsnapt”, stelt hij. In Vlaanderen komt het edelhert namelijk enkel voor in de Voerstreek of heel sporadisch aan de grens met Nederlands-Limburg.

Dat het dier net nu is ontsnapt, is op zich niet zo verrassend. “Het is namelijk bronsttijd of paartijd, waarin het edelhert op zoek gaat naar soortgenoten”, verduidelijkt Bergmans.