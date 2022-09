Oud-politiecommissaris staat terecht voor tweevoudige moord: “Gedood om niet gedood te worden”

Voor het hof van assisen van Henegouwen in Bergen start donderdag het proces tegen Francis Vandy. De voormalige commissaris van de federale politie in Charleroi staat terecht wegens tweevoudige moord. Donderdagmiddag wordt de jury samengesteld, de behandeling ten gronde begint maandag om 9 uur.

Francis Vandy wordt beschuldigd van de moord op twee mannen van Roemeense nationaliteit, die op 28 augustus 2019 in zijn vijver in Forchies-la-Marche aan het vissen waren. Het proces had in april moeten plaatsvinden, maar moest wegens een coronabesmetting van een magistraat uitgesteld worden.

Op 29 augustus 2019 ging Maria Ghelmegeanu naar de politie van de zone Brussel-West om de verdwijning van haar echtgenoot Gabriel te melden. De dag voordien was hij gaan vissen met zijn broer, Constantin Tomescu, die een vijver had uitgekozen in Forchies-la-Marche, in Henegouwen, niet ver van zijn vroegere woonplaats.

Op hetzelfde moment meldde een bewoonster van de Rue du Bosquet in Forchies-la-Marche aan de politie van Trieux dat er sinds de dag voordien een verdacht voertuig in haar straat stond. Het ging om een Opel Zafira, die op naam stond van Constantin Tomescu, die bij de Brusselse politie als vermist is opgegeven.

De politie doorzocht het gebied en vond twee lichamen in een bosje bij de vijver. Het ging om de twee Roemenen die verdwenen waren, een van hen werd geïdentificeerd door een tatoeage. De politie vond ook sporen van bloed. Bij de vijver lag vismateriaal van de gepensioneerde politiecommissaris, Francis Vandy, en zijn vrouw.

Een buurvrouw getuigde dat ze op 28 augustus schoten had gehoord. De zoon van Constantin Tomescu verklaarde dan weer dat hij enkele maanden eerder ook op die plaats was gaan vissen met zijn vader en dat ze toen waren achtervolgd door twee mannen. Een van de twee was gewapend en de andere had een hond mee. Ze schoten op de grond om hen weg te jagen. De zoon kreeg enkele foto’s voorgelegd en hij herkende Francis Vandy als een van de twee mannen.

“Gedood om niet gedood te worden”

De politie voerde op 30 augustus een huiszoeking uit in de woning van Vandy. Daar trof ze verschillende vuurwapens aan. Bij zijn ondervraging ontkende Vandy iets te maken te hebben met de tweevoudige moord. Op de kledij die hij op 28 augustus droeg, werden echter bloedsporen en de vingerafdrukken van de twee slachtoffers gevonden. Op 17 oktober 2019 werd de voormalige politieman aangehouden.

Op 13 januari 2020 bekende hij en verklaarde hij “te hebben gedood om niet gedood te worden” door de mannen die in zijn vijver aan het vissen waren. Hij handhaafde die versie tijdens de huiszoeking die op 27 mei 2020 werd georganiseerd door de onderzoeksrechter.

Nadat hij het leger had verlaten als korporaal, startte Vandy in 1974 bij de gerechtelijke politie van Charleroi. In 2000 werd hij hoofdcommissaris na het behalen van een licentiaat in de criminologie.