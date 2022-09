Opnieuw sterft invloedrijke Rus in verdachte omstandigheden, nu na val van trap

Opnieuw is een prominente Rus in verdachte omstandigheden om het leven gekomen. De vijftiende al sinds het begin van de invasie in Oekraïne. Anatoly Gerashchenko, voormalig hoofd van het Luchtvaart Instituut (MAI) in Moskou, viel van de trap en overleefde het niet.

MAI is een van de Russische toonaangevende wetenschappelijke onderzoeksinstituten voor ruimtevaarttechnologie. Het is nauw verbonden met het ministerie van Defensie van Poetin. Gerashchenko (73) werkte zich als ingenieur op tot directeur van het instituut maar is vandaag in mysterieuze omstandigheden omgekomen. Hij zou van de trap zijn gevallen. Getuigen waren er niet. Hij was op slag dood.

Het is de vijftiende invloedrijke Rus die in ruim een half jaar tijd in verdachte omstandigheden sterft. Ook al gaat het volgens de politie om een ongeval.

“Op 21 september 2022 stierf Anatoly Nikolajevitsj Gerashchenko, doctor in de technische wetenschappen, professor en adviseur van de rector van het Moskouse Luchtvaartinstituut, als gevolg van een ongeval”, zo kondigde de persdienst van het MAI het overlijden aan.

Zijn verdachte dood komt er een week nadat Vladimir Poetins man voor de ontwikkeling van de uitgestrekte Arctische hulpbronnen van Rusland ‘overboord viel’ tijdens het zeilen.

Eerder stierven onder anderen drie toplui in een familiedrama, werd eentje vergiftigd met paddengif en een andere viel uit het raam van een ziekenhuis in Moskou.

