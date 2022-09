“Gebruik andere granaten, de mijne zijn niet zo hard”: geheime berichten rond aanslagen in drugsmilieu laten weinig aan verbeelding over

De vermoedelijke uitvoerders en opdrachtgevers van drie aanslagen in het Antwerpse drugsmilieu zijn woensdag voor de rechtbank verschenen. Berichten uit Sky ECC zouden bewijzen dat ‘De Algerijn’ samen met Farhan Bouzambou opdracht gaf voor een reeks explosies in juni 2020.

In een chatgroep van de geëncrypteerde berichtendienst Sky ECC stuurt een gebruiker op 10 juni 2020 ‘Eentje ontploft, nog twee over. Ten Eekhovelei heb ik gedaan’. Het bericht laat weinig aan de verbeelding over en verwijst duidelijk naar een granaataanslag die nacht in Deurne-Noord. Op camerabeelden zien de speurders dat een man met de fiets aankomt en iets uit zijn zak haalt.

Voor de woning van de familie B. wordt de granaat tot ontploffing gebracht, verschillende auto’s en gevels raken beschadigd. Hoewel de aanslag duidelijk gepleegd werd en de politie ook ter plaatse werd gestuurd, was niet iedereen even tevreden met het effect. Een van de gebruikers in de chatgroep laat weten dat mensen achter de hoek niets gehoord hebben. Daarop reageert ‘Lacrim’, een naam die toegeschreven wordt aan Mohamed ‘De Algerijn’ C. dat ze er ‘andere moeten gebruiken, de mijne gaan niet zo hard’. (Lees verder onder de foto)

Een agent meet de schade op na de aanslag op de Ten Eekhovelei. — © BFM

“Tweede golf gaat beginnen”

Een dag later ontploft in Sint-Niklaas ook een granaat, bij de woning van de Antwerpse drugscrimineel ‘Fredje’. Even verderop wordt een uitgebrande motor aangetroffen, allicht het voertuig dat de aanslagplegers gebruikten. Ook over de aanslag in Sint-Niklaas wordt in de chatgroep gesproken.

Een gebruiker die door de speurders als de eerder tot elf jaar cel veroordeelde Farhan Bouzambou geïdentificeerd wordt, stuurt dat ‘de tweede golf gaat beginnen’ waarop vermoedelijk Imrane E.L. met de naam ‘Boss Backup’ reageert dat ze zullen ‘laten zien wie de dieven zijn’. Na de aanslag is er onvrede omdat de explosie niet in het nieuws gekomen is, enkel de uitgebrande motor haalde de lokale pers. (Lees verder onder de foto)

In Sint-Niklaas wordt een uitgebrande motor aangetroffen. — © bfs

Op 16 juni is het opnieuw prijs. Op de Boterlaarbaan in Deurne wordt de feestzaal van de familie B. geviseerd met een granaat. Ook daarover zouden De Algerijn en Imrane E.L. berichten gestuurd hebben. Daarin hadden ze het over een AK (Kalasjnikov) en over het feit dat de uitvoerder dan wel moest kunnen mikken. De Algerijn antwoordt ‘hij is een ex-militair, die kan dat’. Uiteindelijk wordt de aanslag met een ‘appeltje’ (granaat) gepleegd.

Intimidatie na verdwijnen partij cocaïne

“Het gaat duidelijk om het werk van een criminele organisatie. Op deze manier wil men anderen - in dit geval de politioneel voor drugsfeiten gekende familie B. - intimideren om zo meer grip op het milieu te krijgen”, zegt het Openbaar Ministerie (OM). Volgens het OM werden de aanslagen gepleegd nadat in maart 2020 een lading cocaïne met het stempel RM035 was verdwenen.

“Tussen de investeerders is een conflict ontstaan”, zegt het OM. Wie de cocaïne gestolen heeft, wordt in het dossier niet helemaal duidelijk, al zien de speurders wel dat een van de verdachten blokken met het stempel wil verkopen ‘maar enkel buiten België’. Ook De Algerijn wordt door anderen beschuldigd van de diefstal, hij ontkent de dief te zijn. (Lees verder onder de foto)

De Algerijn en Imrane E.L. — © rr

Het OM is ervan overtuigd dat Farhan Bouzambou, Imrane E.L. en De Algerijn de drie aanslagen aanstuurden. Het haalt daarvoor vooral informatie uit Sky ECC en baseert zich ook op telefoniegegevens en camerabeelden. Bovendien verklaart een van de tussenpersonen bij de aanslag op de feestzaal dat hij door De Algerijn aangestuurd werd.

Tegen de bekende crimineel, zelf ook al het doelwit van aanslagen, werd negen jaar cel geëist. Bouzambou en E.L. riskeren acht jaar gevangenis. De tussenpersonen, uitvoerders en twee zijdelings betrokken drugsdealers riskeren tussen achttien maanden en zes jaar gevangenis.

De verdediging komt op 17 oktober aan het woord, de advocaten vroegen en kregen uitstel omdat een deel van de stukken te laat aan het dossier toegevoegd was en omdat de cd-rom met chats nog steeds niet te raadplegen was.