Dader belt na dubbele moord nog naar zus: “Ik heb Delphine en haar nieuwe vriend neergeschoten”

Carl (links) schoot maandag in Charleroi zijn ex Delphine en haar nieuwe vriend Jean-Pierre (rechts) dood. — © rr

Omdat hij niet verkroppen dat zijn ex een nieuwe vriend had, koos sportleerkracht Carl Manzanares voor de meest drastische optie: maandag schoot hij in een deelgemeente van Charleroi zijn ex Delphine Kulcsar én haar nieuwe vriend dood. Nadien belde hij zijn zus met de melding dat hij na hun telefoongesprek uit het leven zou stappen.

Dader Carl Manzanares schoot maandag zijn ex en diens nieuwe vriend dood. Nadien stapte hij uit het leven. — © if

“Ik wil niet naar de gevangenis, dus ga ik na ons telefoontje een eind aan mijn leven maken.” Ines Manzanares wist niet wat ze hoorde toen ze maandagavond telefoon kreeg van haar broer Carl. Ze belde nog in allerijl naar hun moeder, bij wie Carl inwoonde, alsook naar de politie.

De moeder kon enkel vaststellen hoe wat later in hun huis in Mont-sur-Marchienne, deelgemeente van Charleroi, een luid schot weerklonk. Carl Manzanares, Spaanse roots, was thuis uit het leven gestapt.

Voordien dubbele moord

De realiteit bleek echter nog veel schokkender. De sportleerkracht in het College Sacré-Coeur was even voordien gewapend naar het huis van zijn ex, Delphine Kulcsar, getrokken. Kulcsar, leerkracht Geschiedenis aan hetzelfde college, was tot eind augustus samen met Manzanares.

Volgens zijn zus was het einde van die relatie stormachtig verlopen en vond hij het extreem moeilijk om haar op school constant tegen het lijf te lopen. Zeker omdat Kulcsar volgens de Waalse krant La Dernière Heure in de leraarskamer openlijk sprak over haar nieuwe vriend, Jean-Pierre Henskens.

Slachtoffer Jean-Pierre Henskens. — © if

Slachtoffer Delphine Kulcsar. — © if

Meerdere schoten

Maandag sloegen Manzanares’ stoppen door. Hij trok haar huis binnen en schoot zijn ex en zijn liefdesrivaal van kortbij neer. Volgens het parket van Charleroi waren beiden op slag dood.

Volgens het parket moet het motief gezocht worden bij de dader die het einde van hun relatie niet kon verkroppen. Zowel Kulcsar als Henskens had kinderen uit een eerdere relatie.

Lessen opgeschort

Ook in het College sloeg het nieuws in als een bom. De lessen dinsdag werden meteen geschorst. Alle leerlingen en ouders werden ingelicht. Wie dat wou, kreeg psychologische begeleiding.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op www.zelfmoord1813.be.