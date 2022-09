“Dit is onbegrijpelijk”: familie van vermoorde Anna (99) gaat in beroep tegen vrijspraak voor woon-zorgcentrum

De familie van Anna Berteyn (99) gaat in beroep tegen de vrijspraak voor het Gentse woon-zorgcentrum waar de vrouw werd vermoord. “Voor de familie is dit vonnis onbegrijpelijk en zwaar aangekomen”, zegt advocaat Kris Vincke.

Alles draait rond het gewelddadige overlijden van de hoogbejaarde bewoonster Anna Berteyn in het woon-zorgcentrum Tempelhof. De vrouw werd ’s nachts toegetakeld door een medebewoner (61) die leed aan het syndroom van Korsakov. Ze overleed uiteindelijk aan haar verwondingen.

Volgens het parket en de familie van de overleden Anna Berteyn (99) schoot het woon-zorgcentrum te kort. “Er was geen noodknop aanwezig op haar kamer, waardoor ze die nacht geen hulp heeft kunnen roepen. Het woon-zorgcentrum is volgens ons in de fout gegaan”, zegt meester Vincke.

De rechtbank sprak de vzw achter het woon-zorgcentrum vorige week vrij omdat het niet bewezen was dat de vrouw als er wel een noodknop was hulp had kunnen roepen. Het causaal verband was niet bewezen, klonk het vonnis. Het hof van beroep zal zich opnieuw over de zaak moeten buigen.

