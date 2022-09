Donald Trump en drie van zijn kinderen aangeklaagd wegens jarenlange verrijking door fraude

De openbaar aanklager van New York heeft Donald Trump en drie van zijn kinderen aangeklaagd wegens belastingontduiking. De oud-president en een deel van zijn familie zou zich meer dan 10 jaar lang verrijkt hebben door fraude te plegen via het familiebedrijf de Trump Organization.

“We dienen een rechtszaak in tegen Donald Trump voor het overtreden van de wet (...) om winst te genereren voor zichzelf, zijn familie en zijn bedrijf”, zei procureur-generaal van New York Letitia James , een maand nadat de voormalige Republikeinse president door haar kantoor in New York was ondervraagd.

Er zullen ook aanklachten worden ingediend tegen de bedrijven van Trump en zijn kinderen Donald Junior, Eric en Ivanka, die bedrijfsleider zijn, aldus James.

Ze “waren betrokken bij talrijke daden van fraude en bij de voorbereiding van Trumps jaarlijkse verklaringen van de financiële toestand”, volgens de klacht. De fraude “werd goedgekeurd op de hoogste niveaus van de Trump Organization, inclusief door Trump zelf.”

Miljoenen documenten

James leidt al jaren onderzoeken tegen Trumps bedrijvenimperium. Ze sprak met 65 getuigen en analyseerde miljoenen documenten. Trump ontkent de beschuldigingen.

De procureur-generaal eist 250 miljoen dollar van de Trumps. Ze vraagt ook dat de Trump Organization voor vijf jaar het verbod krijgt om in zich in te laten met de aankoop van commercieel onroerend goed in New York en dat Trump of een van zijn kinderen niet lager mogen optreden als functionaris of bestuurder in een bedrijf in de staat.

Het burgerlijk onderzoek tegen de Trump Organization werd ingesteld na een explosieve getuigenis voor het Congres in Washington door een van de voormalige persoonlijke advocaten van Donald Trump, Michael Cohen. Die beweerde dat er sprake was van frauduleuze opwaartse of neerwaartse waardering van activa binnen de Trump Organization om leningen, belastingvoordelen of betere verzekeringsvoordelen te verkrijgen.

Meerdere onderzoeken

Deze vervolgingen komen bovenop de verschillende onderzoeken die al lopen naar Trump, waaronder een onderzoek naar presidentiële dossiers dat op 8 augustus leidde tot een spectaculaire huiszoeking door de FBI in zijn huis in Mar-a-Lago in Florida.

In de VS behoren procureurs-generaal meestal tot een partij en in bepaalde staten worden ze door de bevolking gekozen. James is lid van de Democratische Partij en maakt deel uit van de regering van de staat New York. De Republikein Trump noemt de procedures dan ook regelmatig politiek gemotiveerd en spreekt over een “heksenjacht”.

Ook woensdag herhaalde een woordvoerder van Trump dat hij om “politieke” redenen wordt vervolgd in New York.