Beklaagde steelt portemonnee van rechter die zijn zaak moet behandelen en trekt met bankkaart naar supermarkt

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft Moussa M. (30) uit Deurne veroordeeld tot twee jaar en vier maanden cel. Toen hij eerder dit jaar voor de rechter in Mechelen moest verschijnen in een zaak rond cybercriminaliteit, had hij haar portemonnee gestolen. Hij was daarna met de bankkaart van de rechter gaan shoppen in een supermarkt.

Eind 2020 had de beklaagde 809 euro van de bankrekening van een vriend overgeschreven naar de zijne. Moussa M. beweerde dat de man daarmee had ingestemd. Het geld zou gediend hebben voor de aankoop van hun cocaïne. De vriend ontkende dat en deed aangifte.

Op 7 januari van dit jaar - hij was toen net enkele dagen vrij uit de gevangenis - moest Moussa M. zich voor die feiten van cybercriminaliteit komen verantwoorden bij de rechter in Mechelen. Vlak voor de zitting nam hij een kijkje in het rechterslokaal, waar hij de portemonnee en magistratenkaart stal van de rechter die zijn zaak moest behandelen. Hij stal ook de portemonnee van de conciërge van het gerechtsgebouw.

De zaak rond cybercriminaliteit werd uiteindelijk uitgesteld. Moussa M. trok met de bankkaart van de rechter vervolgens naar een supermarkt in Antwerpen waar hij een aankoop kon verrichten. Hij deed daarnaast nog verschillende pogingen tot betaling en probeerde ook meermaals geld af te halen met de bankkaarten van de slachtoffers. In een fruitwinkel in Berchem stal hij nog een iPhone van de toonbank.

De diefstallen waren intussen aan het licht gekomen. Dankzij de getuigenverklaring van een griffier kwam Moussa M. al snel als verdachte in beeld. Bij een huiszoeking werden de bankkaarten en het gsm-toestel teruggevonden. Hij bekende meteen de diefstallen.

Beide zaken werden voor de rechtbank in Antwerpen gebracht en bewezen verklaard. Moussa M. liep al vijf correctionele veroordelingen op voor onder meer diefstal met geweld, informaticabedrog en opzettelijke slagen en verwondingen. Wat de cybercriminaliteit betrof, aanvaardde de rechtbank een eenheid van opzet met feiten waarvoor hij eerder al tot twintig maanden cel werd veroordeeld. Hij kreeg wel nog een bijkomende gevangenisstraf van vier maanden opgelegd. Voor de diefstallen werd hij tot twee jaar cel en 800 euro boete veroordeeld.