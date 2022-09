Biden haalt hard uit naar Poetin in speech bij VN: “Hij wil het bestaansrecht van Oekraïne vernietigen”

De Amerikaanse president Joe Biden heeft woensdag voor de Verenigde Naties hard uitgehaald naar zijn Russische evenknie Vladimir Poetin. Biden veroordeelde de Russische invasie van Oekraïne in niet mis te verstane taal: “Deze oorlog is de keuze van slechts één man.”

Rusland heeft als een permanent lid van de Veiligheidsraad met zijn “brutale en onnodige oorlog” in Oekraïne schaamteloos de basisprincipes van de VN geschonden, stelde Biden woensdag voor de Algemene Vergadering van de VN.

LEES OOK. Poetin “wil ons eraan herinneren” dat Rusland vernietigingswapens heeft. Daarmee bedoelt hij dit (+)

Hij voegde eraan toe dat Poetin “het bestaansrecht van Oekraïne wil vernietigen”. “Deze oorlog gaat eenvoudigweg over het uitroeien van het bestaansrecht van Oekraïne als staat. En het bestaansrecht van Oekraïne als volk”, klonk het. “Wie je ook bent, waar je ook woont, waar je ook in gelooft, je bloed zou koud moeten worden van deze aanvallen”, aldus het Amerikaanse staatshoofd.

“Niemand heeft Rusland bedreigd, in tegenstellingen tot zijn verklaringen omtrent het tegendeel”, aldus Biden. “Alleen Rusland heeft conflict opgezocht. Deze nodeloze oorlog is de keuze van slechts één man.”

LEES OOK. Experts over de toespraak van Poetin: “Het is te hopen dat de NAVO niet antwoordt op deze provocatie” (+)

Biden spreekt de Algemene Vergadering van de VN toe. — © REUTERS

Oorlogsmisdaden

“Ik verwerp het gebruik van geweld om naties te veroveren of de grenzen via bloedvergieten te verleggen”, vervolgde Biden. Hij zei dat Rusland verantwoordelijk moet worden gehouden voor oorlogsmisdaden in Oekraïne. Er was “meer weerzinwekkend bewijs” van Russische wreedheden en oorlogsmisdaden, aldus Biden. “De wereld moet deze vreselijk daden bekijken voor wat ze zijn.”

LEES OOK. Hoe reageren de Russen na speech Poetin? Wat betekent dit voor het oorlogsfront? (+)

Hij waarschuwde ook dat het “onmogelijk” is een kernoorlog te winnen en “nooit mag worden uitgevochten”. De nucleaire dreigementen van Poetin tegen Europa vertonen een “roekeloos misprijzen” van de verantwoordelijkheden van zijn land als ondertekenaar van het Verdrag omtrent de Niet-Proliferatie van Kernwapens.