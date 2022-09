Ex-adviseur van Poetin dreigt met nucleaire aanval op Westen live op BBC-radio

Sergei Markov, een voormalig adviseur van de Russische president Vladimir Poetin, heeft woensdag gedreigd dat Rusland bereid is het conflict met Oekraïne uit te breiden naar het Westen. Markov liet live op BBC Radio 4 verstaan dat Poetin bereid zou zijn nucleaire wapens te gebruiken tegen de westerse wereld, en in het bijzonder het Verenigd Koninkrijk.

Markov liet geen moment van het interview voorbijgaan om de dreigende taal te uiten. Nadat presentator Justin Webb van BBC Radio 4 zijn gast aankondigde en hem een goedemorgen wenste, stak de Rus van wal: “Goedemorgen is relatief. Het is geen goedemorgen voor iedereen”, begon Markov. “In Rusland is er sprake van een gedeeltelijke mobilisatie”, verwees Markov naar de speech van president Poetin. “En voor jullie Britse luisteraars: Vladimir Poetin heeft gezegd dat hij klaar zal zijn om nucleaire wapens te gebruiken tegen westerse landen, inclusief Groot-Brittannië. Jullie steden zullen een doelwit vormen.”

Webb probeerde daarop duidelijkheid te krijgen en vroeg zijn gesprekspartner of hij geloofde dat Poetin niet alleen dreigde met de inzet van nucleaire wapens in Oekraïne, maar ook met de start van “een algemene nucleaire oorlog, die aan iedereen het leven zal kosten”. “Niet iedereen, maar veel mensen in de westerse wereld”, luidde het antwoord van Markov.

De Rus voegde eraan toe dat zijn land helemaal niet in oorlog is met Oekraïne en dat er geen enkele reden is om daar nucleaire wapens in te zetten. “De Oekraïners zijn onze broeders.” Markov vervolgende dat een nucleaire oorlog mogelijk zou zijn door “het geschifte gedrag van de Amerikaanse president Joe Biden en de premiers van Groot-Brittannië Boris Johnson en Liz Truss.”

Luister hieronder naar een deel van het interview