Het deksel is van de doos van Pandora: waarom Poetin uiteindelijk deed wat hij altijd wilde vermijden en waarom hij zijn speech net nú geeft

De Russische president Vladimir Poetin heeft in zijn toespraak woensdagochtend het deksel op de doos van Pandora losgeschroefd. De “speciale militaire operatie” is niet langer een bevrijding van Oekraïne, maar een verdedigingsoorlog geworden. De retoriek is helemaal veranderd, de nucleaire dreiging is alleen nog toegenomen. Hoe reageerde Biden op die uitdagende taal? En wat betekent de demarche van Poetin voor het verdere verloop van het conflict?