Gerechtelijk onderzoek naar sjoemelende ambtenaar van stad Tongeren

De rechtbank in Tongeren — © Marc Herremans

Er loopt een gerechtelijk onderzoek naar een sjoemelende ambtenaar van de stad Tongeren. Het onderzoek is opgestart onder leiding van de onderzoeksrechter in Tongeren, zo heeft het parket van Limburg woensdag bevestigd.

De corruptie zou gaan over het innen van de leegstandsbelasting. In juli werd volgens Het Belang van Limburg op de financiële dienst nieuwe software geïnstalleerd voor het opvolgen van de belastingontvangsten. Toen werden onregelmatigheden ontdekt met betrekking tot het innen van de leegstandsbelasting. De betrokken ambtenaar gaf zijn betrokkenheid toe, waarna er een procedure werd opgestart om hem te schorsen. Die schorsing is intussen ook effectief toegepast.

De stad Tongeren diende vervolgens een klacht met burgerlijke partijstelling in bij een Limburgse onderzoeksrechter. Het is nog niet duidelijk hoeveel geld de stad door het gesjoemel heeft misgelopen.