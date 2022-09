“Een manipulatieve pestkop”: bekende van prins Harry neemt Meghan Markle op de korrel

Meghan Markle krijgt opnieuw de wind van voren wegens vermeend pestgedrag. Ditmaal is het Ben Goldsmith, een bekende van prins Harry, die van leer trekt. Volgens Goldsmith wordt de hertogin van Sussex niet leuk gevonden, omdat ze “een manipulatieve pestkop” is.

Goldsmith, de broer van voormalig onderminister Zac Goldsmith en aanwezige op prins Harry’s 30ste verjaardag, haalt op Twitter uit naar Markle. Hij reageert op een tweet waarin iemand stelt dat de vrouw van prins Harry niet aardig gevonden wordt omdat ze een Afro-Amerikaanse is.

Dat klopt niet, aldus Goldsmith: “We zij verre van perfect, maar peiling na peiling wijst uit dat de Britten behoren tot de meest gastvrije en minst racistische mensen ter wereld behoren”, begint hij. “Aanvankelijk was Meghan geliefd. Er stonden menigten op straat tijdens de bruiloft (van Meghan en prins Harry, nvdr.). Meghan wordt niet aardig gevonden, omdat uitgekomen is dat ze een manipulatieve pestkop is.”

(Lees verder onder de tweets)

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Goldsmith is niet de eerste die Markle beschuldigt van pestgedrag. Eerder dit jaar klapte een personeelslid uit de biecht over “onaanvaardbaar gedrag” van de hertogin. Hij stuurde al in oktober 2018 een e-mail naar de privésecretaris van prins William over de praktijken van de destijds kersverse vrouw van prins Harry.

Uiteindelijk startte Buckingham Palace een onderzoek naar de beschuldigingen. De resultaten daarvan blijven echter achter slot en grendel.