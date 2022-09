Politieman bood miljoen aan douaniers voor toegang tot container met honderden kilo’s cocaïne in Antwerpse haven

Een lid van de federale spoorwegpolitie zou getracht hebben enkele douaniers in de haven van Antwerpen om te kopen. De man had een miljoen euro veil om toegang te krijgen tot een container met daarin enkele honderden kilo’s cocaïne. Hij is aangehouden.

A.E. (48) werkte al 21 jaar voor de federale spoorwegpolitie in Brussel. Volgens wat wij vernamen, polsten hij en zijn entourage bij verschillende douanebeambten in de haven van Antwerpen om hem te helpen toegang te krijgen tot een container.

Hij zou hen ongeveer een miljoen euro hebben geboden. De pogingen tot omkoping mislukten, de man werd opgepakt en ondervraagd door de Centrale Dienst voor de Bestrijding van Corruptie (CDBC). Er volgden ook huiszoekingen bij hem thuis en op zijn kantoor.

In de container zouden enkele honderden kilo’s cocaïne verstopt hebben gezeten. Het parket van Brussel is karig met commentaar. “Een politieman werd in verdenking gesteld wegens publieke omkoping. Hij werd op 15 september onder aanhoudingsbevel geplaatst en die is door de raadkamer bevestigd”, zegt woordvoerster Willemien Baert. Volgens onze informatie wou A.E. bij de onderzoeksrechter geen enkele verklaring afleggen. Ook zijn advocate onthoudt zich van alle commentaar.

De federale gerechtelijke politie waarschuwde al meermaals voor het feit dat de drugsmaffia probeert te infiltreren in de haven van Antwerpen. Ze viseren niet alleen sleutelposities bij havenbedrijven, maar proberen ook voet aan wal te krijgen binnen douane en justitie. Nieuwe douaniers worden tegenwoordig uitgebreid gescreend met het zogenaamde moraliteitsonderzoek, dat veel verder gaat dan het screenen van een strafblad.