Directeur van kerncentrale stelt gerust: “Doel 3 zal komende jaren nog niet definitief onbruikbaar gemaakt worden”

Volgens Peter Moens, directeur van de kerncentrale van Doel, zal Doel 3 niet definitief onbruikbaar worden na een chemische ontsmetting van het koelcircuit. Dat was de vrees van meerderheidspartijen CD&V, Open VLD en MR, die hemel en aarde willen bewegen om hun opties open te houden.

Volgens Moens was de hele heisa van de afgelopen week niet nodig. “Er zijn verschillende manieren om het primaire koelcircuit van een kernreactor te ontsmetten”, zegt hij. “Wij kiezen voor de zachte manier. Het proces omkeren blijft in theorie mogelijk, maar die mogelijkheid is nooit bestudeerd.”

Hoe dan ook zou zo’n ingreep niet gemakkelijk zijn. Waarschijnlijk zullen er herstellingen moeten gebeuren om alles opnieuw in gebruik te kunnen nemen, maar het is niet uitgesloten. Een onomkeerbare ingreep zou Engie vandaag overigens ook niet mogen nemen. Daar is een ontmantelingsvergunning voor nodig, en die heeft het bedrijf nog niet. De eerste werken die na de stillegging vrijdag volgen, vallen nog onder de uitbatingsvergunning. Dat blijft zo de eerste vijf jaar na de stillegging. De ontmantelingsfase, die nog eens tien tot twaalf jaar duurt, volgt pas daarna.

Dat wil niet zeggen dat Engie een signaal wil geven dat een doorstart mogelijk zou zijn. De politiek heeft nog geen enkele vraag gesteld om een levensduurverlenging of een tijdelijke stand-by-positie te overwegen. En het proces van de stillegging is – anders dan de chemische ontsmetting – niet meer om te keren, vooral dan wegens personeelsproblemen. (wwi)