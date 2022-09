Lichaam gevonden in Peru dat mogelijk van de Belgische Natacha de Crombrugghe (28) is

Acht maanden na haar verdwijning in Peru zouden vissers het lichaam van de Belgische Natacha de Crombrugghe (28) hebben gevonden in de provincie Caylloma. Volgens de lokale autoriteiten zou ze mogelijk meegesleurd zijn door de Colca-rivier. Een autopsie moet meer duidelijkheid brengen over de identiteit.

Het lichaam werd gevonden in het district Huambo, in de provincie Caylloma. Volgens Peruviaanse media zou uit het voorlopige politierapport blijken dat het om de sinds 24 januari vermiste toeriste Natacha de Crombrugghe gaat. Maar ons ministerie van Buitenlandse Zaken wil dat niet bevestigen aan onze redactie zo lang er geen formele identificatie is.

Het waren vissers van de Puente Chocó-vereniging die de akelige vondst deze week deden en de politie verwittigden. Het lichaam verkeerde in een vergevorderde staat van ontbinding. Het slachtoffer lag tussen twee stenen en had blond haar, weet de lokale media.

De Belgische Natacha de Crombrugghe was op trektocht in Peru. Ze liet een rugzak achter in haar hotelkamer in Cabanaconde, een klein dorpje op een hoogte van meer dan 3.000 meter in de Peruaanse Andes, toen ze op 24 januari vroeg in de ochtend vertrok naar de kloof van Colca. Een tocht die niet zonder gevaren was, zeker zonder gids.

Toen ze niet terugkeerde, werd er wekenlang naar haar gezocht door politie, berggidsen en vrijwilligers. Ook haar ouders en Belgische speurders trokken naar Peru om te helpen zoeken.

Maar ze keerden zonder nieuws terug.

Nu zou er dus een doorbraak kunnen zijn, al blijft het afwachten tot de resultaten van de autopsie bekend zijn.

De ouders van Natacha hechten er zelf weinig geloof aan dat het lichaam van hun dochter is. “Dit is gewoon een oude schedel, macaber in scène gezet met benen van stukken roeispaan of hout! Er is weinig kans dat het om Natacha gaat.”

