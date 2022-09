“Ze durven niet meer koken uit schrik voor hoge energierekening”: Rosita ziet dagelijks nieuwe mensen in armoede belanden

Aalst

Samen met een team van zeventien vaste vrijwilligers vormt Rosita Monsieur nu 21 jaar de kern van vzw Arminaa of ‘Armoede in Aalst’. Dagelijks rijden ze naar vier winkels om er eten op te halen. “Ik krijg constant nieuwe aanvragen voor voedsel- en andere hulp. Op dit moment is iedereen bang: de mensen lopen in het donker in hun huis, ze durven niet meer koken en vragen bereide schotels omdat ze schrik hebben voor de afrekening.”