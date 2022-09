Kiev zegt meer dan 200 militaire gevangen met Moskou geruild te hebben

Kiev heeft een recordaantal van 215 militairen, onder wie vijf leiders van de verdediging van de Azovstal-fabriek in Marioepol, met Moskou geruild. Dat meldt het hoofd van de presidentiële staf, Andri Jermak, op Twitter. Eerder was al bekendgemaakt dat tien in Oekraïne gevangengenomen buitenlanders zijn vrijgelaten. De 215 militairen werden geruild tegen 55 Russen in Oekraïens gevangenschap.