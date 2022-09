Onderwijs vraagt om dringende energiesteun: “We moeten vermijden dat scholen sluiten door hoge energiefactuur”

Na heel wat andere sectoren en organisaties vraagt ook het onderwijs de Vlaamse regering om in het licht van de fel stijgende energieprijzen met steunmaatregelen te komen. Dat doen verschillende actoren uit het onderwijs donderdag in een gemeenschappelijke verklaring.

“Scholen willen kwaliteitsvol onderwijs bieden, maar krijgen het financieel steeds benauwder”, zegt Lieven Boeve, topman van het katholiek onderwijs. “Veel waardevolle pedagogische initiatieven dreigen daardoor geschrapt te worden. We willen te allen prijze vermijden dat scholen moeten sluiten omdat ze hun energiefactuur niet meer kunnen betalen. Doordat er nu noodgedwongen veel meer geld wordt uitgetrokken voor energie, dreigen heel wat waardevolle pedagogische initiatieven geschrapt te worden”.

Om te vermijden dat scholen kopje-onder gaan, vragen de koepels onder meer een verlaging van de btw naar 6 procent voor elektriciteit en een compensatie voor energieverslindende opleidingen, zoals voor de machines voor hout- en metaalbewerking. “Als een school moet beknibbelen op didactisch materiaal, dan is de leerling daar uiteindelijk de dupe van”, zegt Koen Pelleriaux, topman van het Gemeenschapsonderwijs (GO!).

Een voorbeeld: RHIZO Kortrijk, een secundaire scholengroep van 4.500 leerlingen, moet in 2022 een energiefactuur betalen van liefst 900.000 euro, wat overeenkomt met 21 procent van de werkingsmiddelen. Met dat geld moeten scholen ook didactisch materiaal kopen. In 2020 besteedde RHIZO slechts 489.467 euro of 12,2 procent van de werkingsmiddelen aan energie.

Nog een voorbeeld: het PIVA in Antwerpen. Het provinciaal instituut ziet de energiekosten binnen het werkingsbudget toenemen van 19 procent in 2020-21 naar maar liefst 48 procent in 2022-23. Het Sint-Agnesinstituut in Hoboken, met 720 leerlingen, betaalde in 2020 nog 75.000 euro voor energie (9 procent van de werkingsmiddelen). In 2021 liep dat bedrag op tot 88.000 euro (11 procent) en in 2022 dreigt er 130.000 euro te moeten worden neergeteld (17 procent).

“Scholen willen de kosten niet op ouders en leerlingen afwentelen en ze willen in elk geval prioriteit geven aan alles wat met kwaliteitsvol onderwijs te maken heeft. Ze zullen dus eerder geneigd zijn om geplande, duurzame investeringen op de lange baan te schuiven”, reageert ook de Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten (OVSG). “Net zoals voor bedrijven en gezinnen moeten er ook voor schoolbesturen maatregelen komen”, zegt de organisatie.

Passende compensatie

Om te vermijden dat scholen financieel aan de grond komen te zitten, moet er een volledige indexering van de werkingsmiddelen in het secundair onderwijs komen in plaats van de huidige 60 procent, klinkt het. Daarnaast pleiten de onderwijsverstrekkers voor een verlaging van de btw op elektriciteit naar 6 procent en vragen ze een compensatie voor energie- en grondstofintensieve opleidingen. En moet er opnieuw bijkomend worden gestookt door bijvoorbeeld een verstrenging van de coronamaatregelen, dan moet ook dat volgens het onderwijs gepaard gaan met een passende compensatie.

De verklaring gaat uit van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen, het Gemeenschapsonderwijs GO!, de OVSG, het Provinciaal Onderwijs Vlaanderen (POV) en het Overleg Kleine Onderwijsverstrekkers (OKO).