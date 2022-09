Russen kiezen het hazenpad na aankondiging mobilisatie: “Ik belde een vriend, hij stond al op de luchthaven”

Na de door Poetin uitgeroepen gedeeltelijke mobilisatie voor de oorlog in Oekraïne kiezen veel Russen het hazenpad. Dat merkt ook journalist en Ruslandkenner Bruno Beeckman, die een van zijn Russische vrienden belde toen die in de luchthaven stond om te vertrekken naar Georgië. Beeckman neemt ook de zoveelste nucleaire dreiging nog altijd even ernstig. “Niemand mag de wreedheid en chaotische zin voor zelfvernietiging van het Russische leger onderschatten.”