Kip uit Schilde begint plots te kraaien als een haan: “Ze is lichamelijk echt aan het veranderen”

Schilde

Een opmerkelijk verhaal uit Schilde, want daar blijkt dat een kip plots een haan zou zijn. Jonas Verdickt houdt tien kippen in zijn tuin en de dieren zijn z’n passie. Maar op een ochtend begon Belle plots te kraaien als een haan, beweert de Schildenaar. De dierenarts dacht eerst nog dat het om een haan ging die pas laat volwassen wordt, zegt Verdickt, maar DNA-onderzoek zou dat tegenspreken. Belle is wel degelijk een kip, maar één die zich haan voelt, klinkt het.