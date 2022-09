Indrukwekkende nieuwe beelden van Neptunus door James Webb-telescoop

Voor het eerst in drie decennia zijn er opnieuw duidelijke, en spectaculaire, beelden gemaakt van de planeet Neptunus. Daar zorgde de nieuwe James Webb-telescoop voor.

Het is al van 1989 geleden dat astronomen zo’n helder beeld te zien kregen van Neptunus. De verste planeet in ons zonnestelsel werd toen duidelijk in beeld gebracht door de Voyager 2 van NASA die er toen langs vloog.

De nieuwe ruimtetelescoop James Webb, die sinds juli in gebruik is, heeft nu zijn camera’s gericht op de blauwe planeet en heeft met zijn infrarood-capaciteiten voor nieuwe spectaculaire beelden van Neptunus gezorgd. De telescoop “neemt al die schitteringen en achtergronden weg” zodat “we de atmosferische samenstelling” van de planeet kunnen gaan ontrafelen, vertelde Mark McCaughrean, die al meer dan 20 jaar aan het Webb-project werkt, aan The Guardian.

Door het methaan in de atmosfeer kleurde de planeet op oudere beelden, gemaakt door de Hubble Space-telescoop, blauw. Maar door de infraroodcamera’s van de James Webb-telescoop ziet de planeet er nu grijs-wit uit. “De ringen zijn meer reflecterend in het infrarood,” zei McCaughrean, “dus zijn ze veel gemakkelijker te zien.” De telescoop kon ook zeven van de veertien manen van Neptunus spotten.

