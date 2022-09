Al 400.000 aanvragen voor stookoliecheque ingediend bij FOD Economie

Bij de federale overheidsdienst (FOD) Economie zijn al 400.000 aanvragen ingediend voor het verkrijgen van de stookoliecheque. Twee derde van de aanvragen werden via de online tool ingediend, een derde gebeurde via het papieren invulformulier. Dat heeft vicepremier en minister van Economie Pierre-Yves Dermagne woensdagavond gezegd in ‘QR le débat’ op de RTBF. Het bedrag van de cheque werd vorige week nog opgetrokken van 225 naar 300 euro.

De stookoliecheque - of verwarmingstoelage - werd door de federale regering ingevoerd in het kader van de hoge energieprijzen. Gezinnen die huisbrandolie of propaan in bulk aankopen om hun woning te verwarmen, kunnen eenmalig zo’n toelage aanvragen. Die was eerst vastgesteld op 225 euro, maar de regering trok dat bedrag vorige week, in het kader van haar akkoord over extra energiesteun voor gezinnen, op naar 300 euro.

De stookoliecheque heeft betrekking op alle leveringen die uitgevoerd worden tussen 15 november 2021 en 31 december 2022. Volgens Dermagne zijn in de eerste weken na de invoering al 400.000 aanvragen ingediend. Er werden al ongeveer 200.000 betalingen uitgevoerd.

De verhoging van de toelage - met 75 euro dus - zal automatisch worden toegekend aan wie de stookoliecheque al ontving, zei Dermagne.

Hij riep op om de stookoliecheque indien mogelijk digitaal aan te vragen, via de online tool op de website van de FOD Economie. De aanvragen op papier moeten manueel worden verwerkt, en dat vraagt meer tijd, aldus Dermagne.