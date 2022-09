Laatste honderd dagen voor verjaring in zaak Arco, Deminor start nieuwe rechtszaak

Deminor zal eind dit jaar een nieuwe rechtszaak starten bij de Brusselse rechtbank van eerste aanleg tegen Arco, Belfius en de Belgische staat. Dat meldt het juridisch advieskantoor donderdag, honderd dagen voor de zaak komt te verjaren. Arco is de toenmalige financiële arm van de christelijke arbeidersbeweging die in de nasleep van de val van bankgroep Dexia eind 2011 zelf over de kop ging.

“De Belgische staat, Belfius en Arco gaan elke mogelijkheid om het dossier constructief en minnelijk op te lossen uit de weg”, zegt Erik Bomans, CEO van Deminor Recovery Services. “Procederen is dus de enige mogelijkheid om de definitieve verjaring tegen te gaan. Hoewel sommigen hun best doen om dit financieel schandaal in de vergeetput te duwen, zijn 800.000 Arco-coöperanten die hun spaarpot in rook zagen opgaan, dit niet vergeten. Zeker vandaag met een recessie die zich aankondigt en torenhoge inflatie wil Deminor blijven vechten opdat de Arco-spaarders de compensatie krijgen waar ze recht op hebben. Daarom starten we deze rechtszaak.”

Deminor zegt dat al meer dan 3.500 Arco-coöperanten zich ingeschreven hebben voor het groepsgeding. “Wij zijn ervan overtuigd dat een positief vonnis mogelijk is dat minstens een gedeeltelijke compensatie voorziet aan de deelnemers van ons groepsgeding. De laatste 100 dagen voor verjaring zijn ingezet, wij sluiten de inschrijvingen af op 15 december 2022”, aldus Bomans.

Deminor verloor vorig jaar voor de Brusselse ondernemingsrechtbank nog een rechtszaak namens zowat 2.200 coöperanten van Arco. Deminor ging in beroep tegen die uitspraak.

De circa 800.000 Arco-coöperanten speelden met het Arco-debacle ongeveer 1,5 miljard euro van hun spaarcenten kwijt.