Sint-Truiden

Truienaar Christophe ‘De Witte’ Koopmans (48) lag in 2020 maar liefst 77 dagen in coma, door corona. Overlevingskans: één tot vijf procent. Als een van de zeven deelnemers in het tv-programma ‘De klim van je leven’ stort ‘het wonder van Leuven’ zich nu in een - letterlijk - adembenemend fietsavontuur.