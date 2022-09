Zoon woordvoerder Poetin krijgt neptelefoontje over mobilisatie: “Ik zal dit oplossen op een ander niveau”

Beelden van een telefoontje tussen een Russische journalist en de zoon van Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov worden momenteel druk gedeeld op Twitter. Nikolay Peskov maakt in het telefoontje duidelijk dat hij zich niet zal melden voor mobilisatie. Het is niet duidelijk of de video echt is of in scène werd gezet, maar de stem zou “gelijkaardig” zijn aan die van Peskov jr., klinkt het.

Nikolay Peskov is de 22-jarige zoon van Dmitri Peskov, Poetins woordvoerder en vertrouweling. Hij diende in het verleden in het Russische leger bij de Strategische Raketkrachten.

In de beelden hierboven krijgt hij een telefoontje van een journalist die gelinkt wordt aan de Russische dissident Alexey Navalny. De journalist doet zich voor als een militair en vraagt Peskov waarom hij niet gereageerd heeft op zijn oproepingsbrief voor mobilisatie. Peskov zou zich de volgende morgen om 10 uur moeten melden aan het militair commissariaat.

“Ik kom morgenochtend om 10 uur uiteraard niet”, antwoordt de man aan de telefoon. “Je moet begrijpen dat ik meneer Peskov ben en dat het niet juist is voor mij om daar te zijn. Ik zal dit oplossen op een ander niveau.”

Of de man aan de lijn daadwerkelijk Nikolay Peskov is, is niet zeker. Dmitri Masinski, die bekend is voor zijn onderzoek en vertalingen van Russische bronnen en als @wartranslated, laat wel weten dat zijn stem in ieder geval “erg gelijkaardig” klinkt.