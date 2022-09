Plantentuin Meise heeft nieuwe attractie: wandelen op het water dankzij ‘Eilandtuin’

In de Plantentuin is de nieuwe Eilandtuin ingehuldigd door Vlaams minister Jo Brouns (CD&V). De nieuwe tuin wordt gevormd door een groep eilanden met diverse oriëntaties en niveaus en creëert een waaier aan waterbiotopen, die enkel te bezoeken zijn via een 430 meter lange, meanderende wandeling over het water. Kostprijs: 1,2 miljoen euro.

In het hart van Plantentuin Meise ligt midden in de vijver van het Kasteel van Boechout een klein eiland. “Een ideale plek om een nieuwe botanische collectie op te huisvesten met diverse water-, oever- en moerasplanten en bomen van over de hele wereld”, zegt Wetenschappelijk directeur Publiekswerking Koen Es van de Plantentuin. (lees verder onder de foto)

De indrukwekkende waterpartijen van de Plantentuin. — © Jan De Wilde Dronebeeld

“Het winnende wedstrijdontwerp van Gijs Van Vaerenbergh architecten in samenwerking met Atelier Arne Deruyter, stelde voor het project te realiseren in twee conceptuele stappen. Zo werd eerst een 430 meter lang, meanderend, betonnen platform gestort doorheen het eiland. Door direct te storten op het bestaande eiland en op 142 dieper liggende stalen paalfunderingen, werd op een eenvoudige manier één grote structuur gemaakt die de hele watertuin doorkruist. Het bestaande eiland diende als bekisting voor dit pad.”

Archipel

Het afgraven en ophogen op diverse plaatsen, bracht volgens Koen Es daarna het water binnen in het oorspronkelijk eiland. “Het eiland veranderde zo naar een archipel van diverse eilanden”, vertelt Koen Es. “Het werd een microtopografie van niveaus vlak onder en boven het watervlak, waardoor een breed spectrum van diverse water- en moerasbiotopen ontstonden: een mangrove, een varenmos, een Elzenbroekbos, een Japanse watertuin, een binnenpoel, enzomeer. ” (lees verder onder de foto)

De inhuldiging lokt heel wat geïnteresseerden. — © Plantentuin Meise

Vlaams minister van werk, Economie, Innovatie en Landbouw Jo Brouns (CD&V) benadrukte tijdens de opening het wetenschappelijk belang van een levende collectie water- en moerasplanten. “De Plantentuin Meise koestert de ambitie om met een levende collectie water- en moerasplanten substantieel bij te dragen aan het behoud van plantensoorten voor de toekomst”, lichtte de minister toe.

“Het ontwikkelen en beheren van die levende collectie stelt heel specifieke horticulturele en logistieke eisen wegens de ecologische en kweektechnische vereisten. De nieuwe Eilandtuin van Plantentuin Meise biedt met de omringende waterlichamen en de zonnige ligging, de ideale startsituatie om een aantrekkelijke en duurzame water- en moerastuin te ontwikkelen, die plaats biedt aan een rijke collectie planten.”

Toeristische bestemming

“Met de Eilandtuin is de Plantentuin Meise opnieuw een attractie rijker. De Plantentuin zit als toeristische bestemming in de lift. In 2021 kwamen er maar liefst 227.689 bezoekers over de vloer, een record. Op 10 jaar tijd is het aantal bezoekers meer dan verdubbeld en daarmee zit de Plantentuin op schema om tegen 2025 250.000 bezoekers op jaarbasis aan te trekken.”