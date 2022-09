Europa dreigt met nieuwe sancties tegen Rusland

De 27 EU-lidstaten onderzoeken of er nieuwe sancties tegen Rusland moeten komen na de woensdag aangekondigde “escalatie” door Moskou. Dat heeft de Hoge vertegenwoordiger voor het Europees buitenlands beleid, de Spanjaard Josep Borrell, woensdag in New York gezegd, na informeel spoedoverleg tussen de Europese ministers van Buitenlandse Zaken. Intussen zou de Hongaarse premier Viktor Orban willen dat de Unie haar sancties tegen het einde van het jaar opnieuw intrekt.

Woensdag hield de Russische president Vladimir Poetin een tv-toespraak waarin hij opriep tot een gedeeltelijke mobilisatie en dreigde met de inzet van kernwapens. In een reactie besliste EU-Hoge vertegenwoordiger Borrell om in New York een spoedvergadering te beleggen met de Europese buitenlandministers.

In een verklaring die Borrell donderdagochtend verspreidde, klinkt het dat de EU “krachtig de laatste escalatie door Rusland” veroordeelt. De militaire hulp aan Oekraïne gaat door “zolang als dat nodig is” en “in samenspraak met onze partners gaan we zo snel mogelijk bijkomende beperkende maatregelen voorstellen”, zo klinkt het.

Op een persconferentie zei Borrell woensdagnacht dat het nieuwe sanctiepakket “nieuwe domeinen van de Russische economie zal bestrijken, in het bijzonder de technologische”. Ook zullen er extra personen toegevoegd worden aan de Europese sanctielijst. “Vandaag hebben we nog niets beslist over de personen, de sectoren en de omvang (van de sancties). De bedoeling van deze bijeenkomst was om in de eerste uren na de speech van Poetin een krachtig politiek signaal te sturen.”

Borrell, die donderdag zijn toespraak voor de Algemene Vergadering van de VN houdt, maakt zich sterk dat de EU een unaniem akkoord zal kunnen vinden over wat al het achtste sanctiepakket tegen Rusland zal zijn.

Het is maar de vraag hoe vlot die besluitvorming zal verlopen. Want volgens de Hongaarse krant Magyar Nemzet pleit premier Viktor Orban voor het opheffen van alle Europese sancties tegen Rusland voor het einde van het jaar. Die sancties zouden de Europese economie meer pijn doen dan de Russische, zou hij tijdens een vergadering achter gesloten deuren gezegd hebben tegen parlementsleden. Door de sancties te schrappen, zouden volgens Orban de inflatie en het risico op een recessie getemperd worden.

