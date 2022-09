Beschikbaar inkomen in Vlaanderen hoog tegenover andere EU-landen

Het beschikbaar inkomen per inwoner in het Vlaamse Gewest bedroeg uitgedrukt in koopkrachtstandaard (waarbij gecorrigeerd wordt voor prijsverschillen voor dezelfde goederen en diensten tussen landen, nvdr.) in 2019 20.300 euro. Dat is hoog in vergelijking met andere EU-landen, zo blijkt donderdag uit cijfers van Statistiek Vlaanderen. Voor geheel België was dit 19.100 euro. Het beschikbaar inkomen per inwoner (kks) lag lager in het Waalse (17.400 euro) en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (17.500 euro).

Het beschikbaar inkomen per inwoner in het Vlaamse Gewest is hoog in vergelijking met de landen van de Europese Unie. Enkel in Luxemburg (27.000 euro), Duitsland (21.400 euro) en Oostenrijk (21.300 euro) lag het beschikbaar inkomen in 2019 hoger.

De Oost-Europese lidstaten hebben het laagste inkomen per inwoner, met als hekkensluiter Bulgarije (9.400 euro). Daarmee lag het beschikbaar inkomen per hoofd in het rijkste land (Luxemburg) 2,9 keer hoger dan in het armste land (Bulgarije). Maar dat verschil neemt af: in 2008 was dat nog 4,3 keer hoger.

In Vlaanderen kenden de Vlaams-Brabantse arrondissementen Leuven en Halle-Vilvoorde het hoogste beschikbare inkomen per inwoner in 2019. Ook de andere arrondissementen in de verdere omgeving van Brussel scoorden hoog, wat samenhangt met de pendel van en naar de hoofdstad.

Het beschikbaar inkomen per inwoner was het laagst in de Limburgse arrondissementen Maaseik en Tongeren, maar ook in de arrondissementen Antwerpen en Oostende.